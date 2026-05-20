10:05 20.05.2026
Россия и Китай развивают транспортно-логистические маршруты, заявил Путин

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай развивают транспортно-логистические маршруты.
  • По словам Путина, это приводит к увеличению скорости и объемов грузоперевозок между странами.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай сообща занимаются развитием транспортно-логистических маршрутов, за счет этого растет скорость грузоперевозок между странами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Наши страны сообща занимаются развитием трансъевропейских транспортно-логистических маршрутов, как результат, продолжают расти не только объемы, но и скорость грузопассажирских перевозок между Россией и Китаем", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-китайских переговоров.
