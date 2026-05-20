Россия и Китай развивают транспортно-логистические маршруты, заявил Путин

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай сообща занимаются развитием транспортно-логистических маршрутов, за счет этого растет скорость грузоперевозок между странами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Наши страны сообща занимаются развитием трансъевропейских транспортно-логистических маршрутов, как результат, продолжают расти не только объемы, но и скорость грузопассажирских перевозок между Россией и Китаем", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-китайских переговоров.