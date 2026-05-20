Путин оценил торговые отношения с Китаем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами.
- Товарооборот между Россией и Китаем в 2025 году достиг почти 240 миллиардов долларов.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с официальным визитом.
"Подчеркну, Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами. В 2025 году товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов. Расширилась его структура, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью", - сказал Путин журналистам по итогам российско-китайских переговоров.