Путин оценил торговые отношения с Китаем

09:51 20.05.2026 (обновлено: 09:59 20.05.2026)
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
  • Президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами.
  • Товарооборот между Россией и Китаем в 2025 году достиг почти 240 миллиардов долларов.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с официальным визитом.
"Подчеркну, Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами. В 2025 году товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов. Расширилась его структура, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью", - сказал Путин журналистам по итогам российско-китайских переговоров.
Си Цзиньпин заявил о высоком уровне российско-китайских отношений
КитайРоссияВладимир Путин
 
 
