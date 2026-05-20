Захарова оценила развитие отношений России и Китая

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина развиваются не просто стабильно, а развиваются стратегически стабильно, они планируются и выстраиваются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наши отношения с Китаем, они развиваются не просто стабильно, они развиваются стратегически стабильно. То есть эти отношения не лоскутное одеяло, сшитое из подогнанных друг к другу кусочков, которые попадаются под руку и выгодны или просто имеются в наличии в момент кройки и шитья. Эти отношения планируются, эти отношения выстраиваются, эти отношения развиваются", - сказала она в эфире радио Sputnik.
По её словам, отношение между странами развивается так, чтобы развивался именно фундамент двусторонних отношений.
"Смотрите, какая представительная делегация российских бизнесменов, российских корпораций. Это не просто делегация туристов. Кстати говоря, эти люди регулярно посещают Китай. У них там бизнес, у них там свои интересы, у них там гуманитарные проекты развиваются. Я сейчас говорю о нашем крупном бизнесе. То есть это не ознакомительная прогулка, это не экзотическая поездка", - подчеркнула Захарова, говоря о российской делегации, которая прилетела в Пекин.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедства. Российского лидера сопровождает представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций, представители крупного бизнеса.