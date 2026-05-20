Россия и Китай наращивают сотрудничество в ООН, БРИКС и ШОС, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Китай наращивают сотрудничество на площадках ООН, БРИКС и ШОС, заявил президент РФ Владимир Путин.
- Путин подчеркнул востребованность тесного сотрудничества между Россией и Китаем в текущей напряженной международной ситуации.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай наращивают сотрудничество на площадках ООН, БРИКС и ШОС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В нынешней напряжённой ситуации на международной арене наша тесная связка особенно востребована. Наращиваем координацию в ООН, БРИКС, "Группе двадцати" и на других площадках. Продолжим активное взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества. Уверен, что вместе достойно отметим в этом году 25-летие ШОС, ставшей прекрасным примером справедливого разрешения проблем и содействия интеграции в обширном общем регионе", - сказал Путин на переговорах с председателем КНР.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.