06:53 20.05.2026
Россия сохраняет роль надежного поставщика энергоресурсов, заявил Путин

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия сохраняет роль надежного поставщика энергоресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин.
  • Президент РФ отметил, что локомотивом экономического сотрудничества является российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия сохраняет роль надежного поставщика энергоресурсов в условиях кризиса на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Локомотив экономического сотрудничества - российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай - ответственного потребителя этих ресурсов", - сказал Путин на переговорах с председателем КНР.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Путин предупредил о последствиях ситуации с Ираном
9 марта, 19:04
 
ЭкономикаРоссияБлижний ВостокКитайВладимир Путин
 
 
