Россия и Китай отстаивают режим нераспространения ядерного оружия

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай твердо отстаивают международный режим нераспространения ядерного оружия, следует из совместного заявления двух стран.
"Стороны твердо отстаивают международный режим нераспространения ядерного оружия, краеугольным камнем которого служит Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.