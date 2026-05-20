Путина поразило, как журналисты сумели найти инженера Пэн Пая спустя 26 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путина поразило, что журналисты нашли китайского инженера Пэн Пая, с которым президент сфотографировался в 2000 году, когда тот был еще ребенком.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его поразило, как журналисты сумели найти китайского инженера Пэн Пая, с которым российский президент сфотографировался в 2000 году, когда он был еще ребенком.
На одном из кадров лидеры запечатлены с участниками товарищеского матча юниорских хоккейных команд России и Китая.
"Эти ребята сегодня уже взрослые", - прокомментировал Си Цзиньпин.
"Я уж с одним встречался сегодня, с которым виделся, (он был - ред.) мальчишкой, в 2000 году. Как его нашли журналисты, не пойму", - рассказал Путин коллеге.
После переговоров с Си Цзиньпином президент встретился с Пэн Паем - тем самым мальчиком, с которым глава государства сфотографировался во время визита в Китай в 2000 году. Он, когда вырос, получил образование в одном из университетов в Москве, а сейчас работает в одной из крупных китайских компаний. Пая спустя годы нашли представители RT China. Молодой человек сам отозвался на зов журналистов в соцсетях.