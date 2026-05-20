Путина поразило, как журналисты сумели найти инженера Пэн Пая спустя 26 лет

Президент РФ Владимир Путин и китайский инженер Пэн Пай во время встречи в Доме народных собраний в Пекине

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его поразило, как журналисты сумели найти китайского инженера Пэн Пая, с которым российский президент сфотографировался в 2000 году, когда он был еще ребенком.

Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине лидеры России и Китая осмотрели фотовыставку "Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнерство великих держав", на которой собраны важные моменты развития российско-китайских отношений.

На одном из кадров лидеры запечатлены с участниками товарищеского матча юниорских хоккейных команд России и Китая.

"Я уж с одним встречался сегодня, с которым виделся, (он был - ред.) мальчишкой, в 2000 году. Как его нашли журналисты, не пойму", - рассказал Путин коллеге.