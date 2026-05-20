Россия и Китай уделят особое внимание инновациям, заявил Путин
12:52 20.05.2026
Россия и Китай уделят особое внимание инновациям, заявил Путин

Путин: РФ и КНР в Годы образования уделят особое внимание прорывным дисциплинам

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Владимир Путин и Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине
Владимир Путин и Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай открыли перекрестные Годы образования.
  • Особое внимание в рамках перекрестных Годов образования будет уделено прорывным учебным дисциплинам и внедрению инновационных технологий, заявил Владимир Путин.
  • Программа включает сотни проектов в области высшего, среднего профессионального и школьного образования.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай в рамках перекрестных Годов образования уделят особое внимание прорывным учебным дисциплинам и внедрению инновационных технологий, сказал президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в среду принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.
"Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что полностью согласен с моим другом, уважаемым господином Си Цзиньпином. Мы даем старт, несомненно, знаковой и важной совместной инициативе", - подчеркнул Путин в ходе церемонии.
Он отметил, что Годы образования - это уже десятый по счету межгосударственный перекрестный проект, реализуемый Россией и Китаем. Каждый из них Москва и Пекин по традиции посвящают одной из неотъемлемых составляющих всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами, упомянул президент России.
По его словам, программа перекрестных Годов образования будет весьма насыщенной и разнообразной.
"Особое внимание будет уделено прорывным учебным дисциплинам, связанным с внедрением инновационных технологий, нацеленным на создание совместных лабораторий и передовых центров по наукоемким направлениям. Программа Годов, естественно, охватывает и гуманитарные, и исторические науки", - сказал Путин.
Программа включает сотни проектов в области высшего, среднего профессионального и школьного образования, уточнил он.
В частности, предусмотрены совместные мероприятия по линии профильных ведомств, ведущих учебных заведений и общественных организаций двух стран, охватывающие весь спектр российско-китайского академического и научного сотрудничества. Также запланирована целая серия конференций и семинаров для педагогов, конкурсных состязаний и летних школ для учащихся в России и в Китае, отметил президент РФ.
