Владимир Путин и Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия и Китай открыли перекрестные Годы образования.

Особое внимание в рамках перекрестных Годов образования будет уделено прорывным учебным дисциплинам и внедрению инновационных технологий, заявил Владимир Путин.

Программа включает сотни проектов в области высшего, среднего профессионального и школьного образования.

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай в рамках перекрестных Годов образования уделят особое внимание прорывным учебным дисциплинам и внедрению инновационных технологий, сказал президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в среду принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

"Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что полностью согласен с моим другом, уважаемым господином Си Цзиньпином. Мы даем старт, несомненно, знаковой и важной совместной инициативе", - подчеркнул Путин в ходе церемонии.

Он отметил, что Годы образования - это уже десятый по счету межгосударственный перекрестный проект, реализуемый Россией и Китаем. Каждый из них Москва Пекин по традиции посвящают одной из неотъемлемых составляющих всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами, упомянул президент России.

По его словам, программа перекрестных Годов образования будет весьма насыщенной и разнообразной.

"Особое внимание будет уделено прорывным учебным дисциплинам, связанным с внедрением инновационных технологий, нацеленным на создание совместных лабораторий и передовых центров по наукоемким направлениям. Программа Годов, естественно, охватывает и гуманитарные, и исторические науки", - сказал Путин.

Программа включает сотни проектов в области высшего, среднего профессионального и школьного образования, уточнил он.