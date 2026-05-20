Путин назвал договор о добрососедстве между Россией и КНР важнейшим

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин назвал договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР важнейшим.
- Он отметил, что 25 лет назад была заложена прочная основа для развития партнерства и стратегического взаимодействия двух стран.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важнейшим договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Нынешний официальный визит проходит в юбилейный год для российско-китайских отношений. 25 лет назад был заключен важнейший межгосударственный договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что так была заложена прочная основа для всемирного развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и КНР.