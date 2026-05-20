Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве

Путин назвал договор о добрососедстве между Россией и КНР важнейшим

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин назвал договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР важнейшим.

Он отметил, что 25 лет назад была заложена прочная основа для развития партнерства и стратегического взаимодействия двух стран.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важнейшим договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

"Нынешний официальный визит проходит в юбилейный год для российско-китайских отношений. 25 лет назад был заключен важнейший межгосударственный договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - сказал Путин.