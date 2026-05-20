Россия готова обеспечивать поставки энергоресурсов в Китай, заявил Путин

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия готова и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
Глава государства 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива", - сказал Путин.