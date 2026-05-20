Евгений Гаранин: промышленности нужна единая операционная ИИ-платформа

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российская промышленность нуждается в централизованной операционной среде для эффективного управления ИИ-активами предприятий, консолидации данных и обеспечения устойчивости, заявил вице-президент по цифровизации и информационным технологиям АО "ТВЭЛ" Евгений Гаранин.

Он прокомментировал в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) новую версию платформы промышленного ИИ "АтомМайнд", разрабатываемую ТВЭЛ (топливный дивизион Госкорпорации "Росатом") и компанией "Индастри софт солюшнс".

"Российской промышленности для сохранения конкурентоспособности необходима единая платформенная операционная среда искусственного интеллекта, позволяющая с минимумом барьеров внедрять ИИ-решения в производственные процессы, оперативно переходить от тестирования к полноценной эксплуатации и масштабировать успешные практики. На эти вызовы отвечает платформа "АтомМайнд", – привели в "Росатоме" слова Гаранина.

По его данным, "АтомМайнд 2.0" станет доступна в ноябре этого года. Она создавалась с целью существенно повысить скорость создания и вывода в эксплуатацию ИИ-решений, направленных на мониторинг и прогнозирование состояния оборудования и промышленных изделий.

Гаранин добавил, что для внедрения технологий ИИ в промышленности ТВЭЛ и "Индастри софт солюшнс" создали партнерскую экосистему, в которую войдут ведущие игроки ИТ-рынка. Так в рамках ЦИПР объявлено о присоединении к экосистеме крупного поставщика инфраструктурных ИТ-решений – Группы Arenadata.