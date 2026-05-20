Рейтинг@Mail.ru
В Роскачестве предупредили о сокращении срока годности продуктов в жару - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:09 20.05.2026
В Роскачестве предупредили о сокращении срока годности продуктов в жару

РИА Новости: фактический срок годности продуктов в жару сокращается вдвое

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкХлеб в продуктовом магазине
Хлеб в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Хлеб в продуктовом магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фактический срок годности продуктов в жару сокращается вдвое по сравнению с заявленным на упаковке.
  • В жару готовые блюда и скоропортящиеся продукты нельзя хранить вне холодильника дольше двух часов, а при температуре выше +25–28 °C — дольше часа.
  • При транспортировке еды на пикник рекомендуется использовать термосумку с аккумуляторами холода.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Фактический срок годности продуктов в жару сокращается вдвое, поскольку заявленный на упаковке срок рассчитан на хранение при температуре от +2 до +6°C; быстрее всего портится готовая еда, рассказала РИА Новости директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.
"Заявленный производителем срок годности рассчитан на хранение при температуре от +2 до +6°C. В жару фактический срок сокращается в среднем вдвое. Особое внимание необходимо уделять готовым, многокомпонентным блюдам и продуктам без вакуумной упаковки, поскольку они портятся быстрее всего", - сказала она.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Врач назвала самые опасные часы для прогулок в жару
03:46
Эксперт посоветовала в жару придерживаться правила двух часов: готовые блюда и скоропортящиеся продукты нельзя хранить вне холодильника дольше этого времени, а если температура воздуха выше +25–28 °C, безопасный срок сокращается до часа. Это касается мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, салатов с майонезом и блюд с соусами. По истечении этого времени продукт стоит выбросить, даже если он выглядит свежим.
"Не стоит ориентироваться на запах и цвет - патогенные бактерии могут размножаться, не меняя органолептику продукта", - предупредила Спеценко.
Она добавила, что при транспортировке еды на пикник обязательна термосумка с аккумуляторами холода.
Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Россиянам рассказали, как обезопасить себя в жару
02:30
 
ОбществоРоскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала