В Роскачестве предупредили о сокращении срока годности продуктов в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ Фактический срок годности продуктов в жару сокращается вдвое по сравнению с заявленным на упаковке.

В жару готовые блюда и скоропортящиеся продукты нельзя хранить вне холодильника дольше двух часов, а при температуре выше +25–28 °C — дольше часа.

При транспортировке еды на пикник рекомендуется использовать термосумку с аккумуляторами холода.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Фактический срок годности продуктов в жару сокращается вдвое, поскольку заявленный на упаковке срок рассчитан на хранение при температуре от +2 до +6°C; быстрее всего портится готовая еда, рассказала РИА Новости директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

"Заявленный производителем срок годности рассчитан на хранение при температуре от +2 до +6°C. В жару фактический срок сокращается в среднем вдвое. Особое внимание необходимо уделять готовым, многокомпонентным блюдам и продуктам без вакуумной упаковки, поскольку они портятся быстрее всего", - сказала она.

Эксперт посоветовала в жару придерживаться правила двух часов: готовые блюда и скоропортящиеся продукты нельзя хранить вне холодильника дольше этого времени, а если температура воздуха выше +25–28 °C, безопасный срок сокращается до часа. Это касается мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, салатов с майонезом и блюд с соусами. По истечении этого времени продукт стоит выбросить, даже если он выглядит свежим.

"Не стоит ориентироваться на запах и цвет - патогенные бактерии могут размножаться, не меняя органолептику продукта", - предупредила Спеценко.