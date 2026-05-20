Рейтинг@Mail.ru
СМИ: все приготовления к встрече Путина на площади Тяньаньмэнь завершены - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 20.05.2026 (обновлено: 05:48 20.05.2026)
СМИ: все приготовления к встрече Путина на площади Тяньаньмэнь завершены

ЦТК: все приготовления к встрече Путина на площади Тяньаньмэнь завершены

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все приготовления к встрече президента РФ Владимира Путина у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине завершены.
  • Путин находится в Китае 19–20 мая с официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина.
  • Переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в Доме народных собраний после торжественной церемонии встречи на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Все приготовления к встрече президента РФ Владимира Путина у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине завершены, в скором времени председатель КНР Си Цзиньпин проведет официальную церемонию приветствия российского лидера, сообщает Центральное телевидение Китая.
На площади уже развешаны государственные флаги России и Китая, выстроились почетный караул и военный оркестр, а дети с флажками двух стран и цветами ожидают прибытия лидеров, чтобы их тепло поприветствовать.
Путин 19-20 мая находится в Китае с официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина.
Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
После торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина и Си Цзиньпина.
Президент Владимир Путин прибыл в Китай - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
СМИ раскрыли, какой сигнал Путин и Си Цзиньпин послали Трампу
Вчера, 22:25
 
КитайРоссияПекинВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала