СМИ: все приготовления к встрече Путина на площади Тяньаньмэнь завершены

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все приготовления к встрече президента РФ Владимира Путина у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине завершены.
- Путин находится в Китае 19–20 мая с официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина.
- Переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в Доме народных собраний после торжественной церемонии встречи на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Все приготовления к встрече президента РФ Владимира Путина у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине завершены, в скором времени председатель КНР Си Цзиньпин проведет официальную церемонию приветствия российского лидера, сообщает Центральное телевидение Китая.
Путин 19-20 мая находится в Китае с официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина.
Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
После торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина и Си Цзиньпина.