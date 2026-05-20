Число пострадавших от удара дрона по автомобилю под Белгородом увеличилось

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еще один мирный житель обратился за помощью после удара дрона ВСУ по автомобилю в районе села Стригуны Белгородской области.
- Он самостоятельно обратился в больницу.
- У мужчины диагностировали минно-взрывную травму.
БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Еще один мирный житель обратился за помощью после удара дрона ВСУ по автомобилю в районе села Стригуны Белгородской области, сообщил оперштаб региона.
В среду днем в оперштабе рассказали, что в районе села Стригуны Борисовского округа дрон ВСУ нанес удар по автомобилю, после чего трех мужчин доставили в Борисовскую ЦРБ попутным транспортом. Двое из них получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения спины и ног, а третий - осколочные ранения в области поясницы.
«
"Еще один мирный житель обратился за медицинской помощью. В больницу самостоятельно обратился мужчина, который пострадал ... от удара дрона по машине… в районе села Стригуны. У него диагностировали минно-взрывную травму. После оказания помощи лечение продолжит в амбулаторных условиях", - сообщил оперштаб в своем канале на платформе "Макс".
Также в оперштабе рассказали, что в селе Купино Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона посечены забор частного дома, кровля хозпостройки и автомобиль. В поселке Борисовка Борисовского округа при атаке дрона разбиты стекла и посечены кузова четырех легковых автомобилей. А в селе Рождественка Грайворонского округа от детонации дрона повреждены окна, крыша, забор частного дома, а также огнем уничтожена машина.