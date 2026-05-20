Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших от удара дрона по автомобилю под Белгородом увеличилось - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 20.05.2026
Число пострадавших от удара дрона по автомобилю под Белгородом увеличилось

Число пострадавших от удара БПЛА по машине под Белгородом увеличилось до четырех

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еще один мирный житель обратился за помощью после удара дрона ВСУ по автомобилю в районе села Стригуны Белгородской области.
  • Он самостоятельно обратился в больницу.
  • У мужчины диагностировали минно-взрывную травму.
БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Еще один мирный житель обратился за помощью после удара дрона ВСУ по автомобилю в районе села Стригуны Белгородской области, сообщил оперштаб региона.
В среду днем в оперштабе рассказали, что в районе села Стригуны Борисовского округа дрон ВСУ нанес удар по автомобилю, после чего трех мужчин доставили в Борисовскую ЦРБ попутным транспортом. Двое из них получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения спины и ног, а третий - осколочные ранения в области поясницы.
«

"Еще один мирный житель обратился за медицинской помощью. В больницу самостоятельно обратился мужчина, который пострадал ... от удара дрона по машине… в районе села Стригуны. У него диагностировали минно-взрывную травму. После оказания помощи лечение продолжит в амбулаторных условиях", - сообщил оперштаб в своем канале на платформе "Макс".

Также в оперштабе рассказали, что в селе Купино Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона посечены забор частного дома, кровля хозпостройки и автомобиль. В поселке Борисовка Борисовского округа при атаке дрона разбиты стекла и посечены кузова четырех легковых автомобилей. А в селе Рождественка Грайворонского округа от детонации дрона повреждены окна, крыша, забор частного дома, а также огнем уничтожена машина.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В Белгородской области при ударах украинских дронов ранены два человека
18 мая, 22:15
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьКупиноВооруженные силы УкраиныБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала