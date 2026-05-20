08:26 20.05.2026
Посольство России в Таиланде ожидает уведомления о сокращении безвиза

Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Таиланде пока не получало официального уведомления о сокращении срока безвизового пребывания для россиян.
  • Министр туризма и спорта Таиланда сообщил об отмене 60-дневного безвизового режима для граждан более чем 90 стран, включая Россию.
  • Власти Таиланда объясняют инициативу необходимостью борьбы со злоупотреблениями безвизовым режимом и преступностью среди иностранцев.
ДЖАКАРТА, 20 мая — РИА Новости. Посольство России в Таиланде пока не получало официального уведомления от властей королевства о сокращении срока безвизового пребывания для россиян с 60 до 30 дней, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"У посольства пока информация ровно такая же, как и у СМИ, мы пока ждем официального уведомления. Пока что документ мы не получали", — заявили в посольстве РФ.
Ранее во вторник министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчаренворакул сообщил, что власти страны отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран, включая Россию, и намерены вернуть прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней.
Власти объясняют инициативу необходимостью борьбы со злоупотреблениями безвизовым режимом и преступностью среди иностранцев.
