Посольство России в Таиланде ожидает уведомления о сокращении безвиза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство России в Таиланде пока не получало официального уведомления о сокращении срока безвизового пребывания для россиян.
- Министр туризма и спорта Таиланда сообщил об отмене 60-дневного безвизового режима для граждан более чем 90 стран, включая Россию.
- Власти Таиланда объясняют инициативу необходимостью борьбы со злоупотреблениями безвизовым режимом и преступностью среди иностранцев.
ДЖАКАРТА, 20 мая — РИА Новости. Посольство России в Таиланде пока не получало официального уведомления от властей королевства о сокращении срока безвизового пребывания для россиян с 60 до 30 дней, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"У посольства пока информация ровно такая же, как и у СМИ, мы пока ждем официального уведомления. Пока что документ мы не получали", — заявили в посольстве РФ.
Ранее во вторник министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчаренворакул сообщил, что власти страны отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран, включая Россию, и намерены вернуть прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней.
Власти объясняют инициативу необходимостью борьбы со злоупотреблениями безвизовым режимом и преступностью среди иностранцев.