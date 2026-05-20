"Портовый Альянс" вложил 2,2 млрд рублей в обновление портов и терминалов

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Группа "Портовый альянс" профинансировала закупки производственного оборудования и перегрузочной техники в 2024–2026 годах на 2,2 миллиарда рублей, включая плановые показатели текущего года, сообщает пресс-служба компании.

Основной объем вложений группы в обновление парка техники пришелся на 2024–2025 годы, когда на закупку производственного оборудования было направлено 1,9 миллиарда рублей. В 2026 году на эти цели пошло чуть больше 311 миллионов рублей. Снижение объемов финансирования носит плановый характер и обусловлено переходом программы в финальную стадию – к этапу пусконаладочных работ, точечной доукомплектации парка и ввода модернизированных мощностей в промышленную эксплуатацию.

В общей сложности в рамках этой программы для портов и терминалов закупается более 60 единиц специализированной техники, а также десятки крупных узлов и агрегатов для модернизации конвейерных линий, дробильных установок и судопогрузочных машин. Обновление материально-технической базы направлено на решение конкретных технологических и логистических задач: повышение скорости обработки вагонов, автоматизацию складов и обеспечение стабильности российских экспортных маршрутов.

Программа по техническому перевооружению носит комплексный характер и охватывает весь цикл портовой перевалки в трех ключевых экспортных бассейнах (Дальневосточном, Северо-Западном и Азово-Черноморском) – от фронта выгрузки железнодорожного подвижного состава, хранения на складе, до отгрузки на море.

Так, на техническое переоснащение Мурманского морского торгового порта за трехлетний период направлено 1,1 миллиарда рублей для диверсификации грузовой базы и адаптации мощностей под новые типы грузов на фоне снижения интереса грузоотправителей к экспорту энергетического угля через северо-западное направление.

Общий объем инвестиций в обновление технологического оборудования специализированного комплекса по перевалке минеральных удобрений на базе Мурманского балкерного терминала за три года составил 675 миллионов рублей.

В пресс-службе отметили, что Туапсинский балкерный терминал показывает динамичный рост грузооборота на протяжении последних трех лет. Чтобы обеспечить дальнейшее наращивание объемов перевалки и повысить производительность узла, группа вложила 275 миллионов рублей в расширение возможностей железнодорожного фронта.

В техническое оснащение специализированного терминала "Остерра", Малого порта в Находке и строящегося в Усть-Луге терминала "Порт Фавор" "Портовый Альянс" направил суммарно 121 миллион рублей.

Как отметил начальник управления технической эксплуатации и экспертизы АО "Портовый Альянс" Вячеслав Екимцов, программа технического перевооружения группы направлена на комплексное обновление основных узлов портовой инфраструктуры.