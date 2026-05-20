Си Цзиньпин: Россия и КНР должны реализовать договор о добрососедстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Росси\ и Китай должны полноценно реализовать договоренности, достигнутые в рамках продления договора о добрососедстве.
- Президент Путин прибыл в Китай с официальным визитом.
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что РФ и Китай должны полноценно реализовать договоренности, достигнутые в рамках продления договора о добрососедстве.
"Мы с президентом РФ Путиным единогласно одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Стороны должны полноценно реализовать достигнутые нами с президентом Путиным договоренности, в полной мере использовать исторические возможности, чтобы заложенный фундамент стал прочнее", - сказал китайский лидер на встрече делегаций в расширенном составе.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с официальным визитом.