Рейтинг@Mail.ru
Минимум 25 процентов думской фракции "Единой России" может смениться - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 20.05.2026
Минимум 25 процентов думской фракции "Единой России" может смениться

Якушев: минимум 25% думской фракции "Единой России" может смениться

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На предварительное голосование «Единой России» по выборам в Госдуму зарегистрировались 239 действующих депутатов фракции из 316.
  • По словам Владимира Якушева, секретаря Генсовета «Единой России», фракция обновится минимум на 25%.
  • Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования — 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев сообщил, что на предварительное голосование партии по выборам в Госдуму зарегистрировались 239 действующих депутатов фракции ЕР в Государственной думе.
Он отметил, что для участия в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Госдуму было подано 5,2 тысячи заявлений, а конкурс составил 11,6 человек на место.
"Всего из действующих депутатов Госдумы зарегистрировано на предварительном голосовании 239 человек из 316 депутатов нашей фракции, это 75%. То есть фракция уже минимум на 25% обновится", - сказал Якушев журналистам.
По словам секретаря генсовета "Единой России", на сайте предварительного голосования партии уже зарегистрировались более 9 миллионов избирателей.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования - 20 сентября 2026 года.
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
На участие в праймериз ЕР подали заявки 535 участников СВО
15 мая, 00:18
 
ПолитикаВладимир ЯкушевЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала