Минимум 25 процентов думской фракции "Единой России" может смениться

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев сообщил, что на предварительное голосование партии по выборам в Госдуму зарегистрировались 239 действующих депутатов фракции ЕР в Государственной думе.
Он отметил, что для участия в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Госдуму было подано 5,2 тысячи заявлений, а конкурс составил 11,6 человек на место.
"Всего из действующих депутатов Госдумы зарегистрировано на предварительном голосовании 239 человек из 316 депутатов нашей фракции, это 75%. То есть фракция уже минимум на 25% обновится", - сказал Якушев журналистам.
По словам секретаря генсовета "Единой России", на сайте предварительного голосования партии уже зарегистрировались более 9 миллионов избирателей.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования - 20 сентября 2026 года.