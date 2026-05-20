Финский политик оценил шансы Фицо на роль переговорщика от ЕС с Россией

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо мог бы подойти на роль переговорщика от ЕС в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Газета Politico ранее назвала кандидатов на роль переговорщика от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией. Среди них - экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги.
"Роберт Фицо в Словакии - единственный оставшийся в Европе лидер, который мог бы сыграть роль в будущих переговорах", - сказал собеседник агентства.
Политик также усомнился в том, что кто-либо из руководства ЕС подходит на роль переговорщика с Россией. По его словам, Европа вообще не может играть какую-либо роль в переговорах с РФ.
"Европа уже много лет напрямую финансирует войну против России, финансирует и продвигает русофобскую кампанию против нее", - добавил Мема.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.