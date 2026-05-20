Финский политик оценил шансы Фицо на роль переговорщика от ЕС с Россией

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо мог бы подойти на роль переговорщика от ЕС в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.