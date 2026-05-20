Финский политик назвал президента Стубба "ястребом"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости назвал президента Финляндии Александра Стубба "ястребом".
"Я работал в штабе президентской кампании Пекки Хаависто, его оппонента. Хаависто был бы более пацифистским президентом, Стубб - полная противоположность, он ястреб", - сказал собеседник агентства.