Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью академика Покровского

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллективу Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в связи с кончиной академика РАН Вадима Покровского, выразив искреннее сочувствие его коллегам и родным.
Эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский умер 20 мая в возрасте 71 года. Его похоронят 23 мая на Троекуровском кладбище.
"Примите искренние соболезнования в связи с кончиной доктора медицинских наук, профессора, академика РАН Вадима Валентиновича Покровского … Вадим Валентинович навсегда останется в памяти и сердцах всех, кому довелось с ним общаться и работать. Искреннее сочувствие прошу передать его коллегам, родным и близким", - говорится в телеграмме, которую предоставил Минздрав РФ.
Министр отметил, что Покровский всю свою жизнь посвятил служению медицине и науке, внес огромный вклад в развитие теории и практики российской эпидемиологии, в снижение заболеваемости и смертности населения РФ от инфекционных болезней.
