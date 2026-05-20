Рейтинг@Mail.ru
Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью академика Покровского - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 20.05.2026
Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью академика Покровского

Мурашко выразил соболезнования семье и коллегам академика РАН Вадима Покровского

© РИА Новости / Артем ЖитеневВадим Покровский
Вадим Покровский - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
Вадим Покровский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мурашко выразил соболезнования в связи со смертью академика РАН Вадима Покровского.
  • Вадим Валентинович навсегда останется в памяти и сердцах всех, кому довелось с ним общаться и работать, говорится в телеграмме, которую предоставил Минздрав.
  • Министр отметил, что Покровский внес огромный вклад в развитие теории и практики российской эпидемиологии.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллективу Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в связи с кончиной академика РАН Вадима Покровского, выразив искреннее сочувствие его коллегам и родным.
Эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский умер 20 мая в возрасте 71 года. Его похоронят 23 мая на Троекуровском кладбище.
«

"Примите искренние соболезнования в связи с кончиной доктора медицинских наук, профессора, академика РАН Вадима Валентиновича Покровского … Вадим Валентинович навсегда останется в памяти и сердцах всех, кому довелось с ним общаться и работать. Искреннее сочувствие прошу передать его коллегам, родным и близким", - говорится в телеграмме, которую предоставил Минздрав РФ.

Министр отметил, что Покровский всю свою жизнь посвятил служению медицине и науке, внес огромный вклад в развитие теории и практики российской эпидемиологии, в снижение заболеваемости и смертности населения РФ от инфекционных болезней.
Вадим Покровский - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Умер академик РАН Вадим Покровский
Вчера, 14:45
 
РоссияВадим ПокровскийМихаил МурашкоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала