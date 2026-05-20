Умер академик РАН Вадим Покровский

Краткий пересказ от РИА ИИ Академик РАН Вадим Покровский умер на 72-м году жизни.

Покровский внес значительный вклад в развитие теории и практики российской эпидемиологии и борьбу со СПИДом.

Вадим Покровский — лауреат Государственной премии и премии правительства, заслуженный деятель науки.

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Один из крупнейших российских специалистов по борьбе со СПИДом эпидемиолог Вадим Покровский умер на 72-м году жизни, сообщил Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.

« "Скоропостижно скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Валентинович Покровский", — говорится в некрологе.

В институте отметили, что вся жизнь Покровского неразрывно связана с профилактической медициной. Он внес большой вклад в развитие теории и практики российской эпидемиологии, благодаря его работе удалось добиться снижения заболеваемости и смертности населения от инфекционных болезней.

Покровский много занимался проблемами профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. Он создал научную школу и подготовил огромное число специалистов в этой области.

Прощание с ученым пройдет 23 мая. Похоронят его на Троекуровском кладбище.

Вадим Покровский родился 17 января 1955 года в Москве. В 1978-м окончил Московский медицинский стоматологический институт, в 1983-м стал кандидатом наук, а в 1990-м — доктором.

В 1988-2001 годах руководил специализированной лабораторией эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии, а с 2001-го возглавлял Федеральный научно-методический центр по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции.