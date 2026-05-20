14:45 20.05.2026 (обновлено: 16:19 20.05.2026)
Умер академик РАН Вадим Покровский

Умер один из крупнейших российских специалистов по борьбе со СПИДом Покровский

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вадим Покровский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вадим Покровский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академик РАН Вадим Покровский умер на 72-м году жизни.
  • Покровский внес значительный вклад в развитие теории и практики российской эпидемиологии и борьбу со СПИДом.
  • Вадим Покровский — лауреат Государственной премии и премии правительства, заслуженный деятель науки.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Один из крупнейших российских специалистов по борьбе со СПИДом эпидемиолог Вадим Покровский умер на 72-м году жизни, сообщил Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.
«

"Скоропостижно скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Валентинович Покровский", — говорится в некрологе.

В институте отметили, что вся жизнь Покровского неразрывно связана с профилактической медициной. Он внес большой вклад в развитие теории и практики российской эпидемиологии, благодаря его работе удалось добиться снижения заболеваемости и смертности населения от инфекционных болезней.
Покровский много занимался проблемами профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. Он создал научную школу и подготовил огромное число специалистов в этой области.
Прощание с ученым пройдет 23 мая. Похоронят его на Троекуровском кладбище.
Вадим Покровский родился 17 января 1955 года в Москве. В 1978-м окончил Московский медицинский стоматологический институт, в 1983-м стал кандидатом наук, а в 1990-м — доктором.
В 1988-2001 годах руководил специализированной лабораторией эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии, а с 2001-го возглавлял Федеральный научно-методический центр по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции.
Автор более 300 научных работ. В 2000 году стал лауреатом Государственной премии за внедрение в медицинскую практику противовирусного средства "Фосфазид", которое применяется в терапии ВИЧ, в 2013-м — действительным членом РАН по отделению медицинских наук.
