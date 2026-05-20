Около 8 тысяч территорий Московской области покосили с середины мая

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. С 15 мая коммунальные службы Московской области покосили порядка 8 тысяч территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
В первую очередь специалисты уделяют внимание придомовым территориям, общественным пространствам и обочинам дорог.
Наибольший объем выполненных мероприятий зафиксировали в городских округах Коломенском, Подольске и Балашихе.
Согласно установленным стандартам, высота травяного покрова не должна превышать 20 сантиметров на обычных участках и 50 сантиметров — вдоль внутриквартальных и внутридворовых проездов. Ширина полосы кошения от твердого покрытия составляет 1,5 метра.
Покос травы производится в утренние или вечерние часы с учетом регионального законодательства о соблюдении тишины. Запрет на проведение шумных работ в Подмосковье действует с 22:00-23:00 до 07:00-08:00 в зависимости от дня недели, а также в выходные и праздничные дни.