Путин на встрече с китайцем Пэн Паем вспомнил русскую поговорку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пэн Пай рассказал президенту, что родился в Хунани и вернулся туда после обучения в Москве.
- Президент России Владимир Путин в ходе беседы с инженером Пэн Паем вспомнил русскую поговорку "где родился, там и пригодился".
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе беседы с инженером Пэн Паем, который отучился в России и построил карьеру в родном Китае, вспомнил русскую поговорку "где родился, там и пригодился".
"Да, у нас говорят: где родился, там и пригодился. Это очень показательно", - отреагировал Путин.
В 2025 году Пэн Пай стал известен в китайском медиапространстве после публикации телеканалом RT его архивной фотографии с Путиным в пекинском парке Бэйхай. Фото было сделано во время первого госвизита Путина в КНР в качестве президента в июле 2000 года.
Пэн Пай вскоре отметит 38-летие, он родился 18 июня 1988 года в городе Юэян провинции Хунань. Получил степень магистра в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) в 2013 году, после этого вернулся в Китай и начал работать в родной провинции. Сейчас Пэн Пай занимает должность инженера муниципальной компании "Хунаньская строительная инвестиционная группа".
Перед текущим визитом Путина в Китай, когда уже стало известно, что российский лидер снова с ним встретится, Пан Пэй признался, что это было его мечтой и он сильно взволнован.