Президент России Владимир Путин и китайский инженер Пэн Пай во время встречи в Доме народных собраний в Пекине

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе беседы с инженером Пэн Паем, который отучился в России и построил карьеру в родном Китае, вспомнил русскую поговорку "где родился, там и пригодился".

Встреча состоялась в Пекине в рамках программы официального визита российского лидера в Китай . Пэн Пай рассказал президенту, что родился в провинции Хунань и вернулся туда после обучения в Москве

"Да, у нас говорят: где родился, там и пригодился. Это очень показательно", - отреагировал Путин

В 2025 году Пэн Пай стал известен в китайском медиапространстве после публикации телеканалом RT его архивной фотографии с Путиным в пекинском парке Бэйхай. Фото было сделано во время первого госвизита Путина в КНР в качестве президента в июле 2000 года.

Пэн Пай вскоре отметит 38-летие, он родился 18 июня 1988 года в городе Юэян провинции Хунань. Получил степень магистра в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) в 2013 году, после этого вернулся в Китай и начал работать в родной провинции. Сейчас Пэн Пай занимает должность инженера муниципальной компании "Хунаньская строительная инвестиционная группа".