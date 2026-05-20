Путин на встрече с китайцем Пэн Паем вспомнил русскую поговорку - РИА Новости, 20.05.2026
13:21 20.05.2026 (обновлено: 16:26 20.05.2026)
© РИА Новости / POOL | Президент России Владимир Путин и китайский инженер Пэн Пай во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и китайский инженер Пэн Пай во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 20.05.2026
Президент России Владимир Путин и китайский инженер Пэн Пай во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пэн Пай рассказал президенту, что родился в Хунани и вернулся туда после обучения в Москве.
  • Президент России Владимир Путин в ходе беседы с инженером Пэн Паем вспомнил русскую поговорку "где родился, там и пригодился".
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе беседы с инженером Пэн Паем, который отучился в России и построил карьеру в родном Китае, вспомнил русскую поговорку "где родился, там и пригодился".
Встреча состоялась в Пекине в рамках программы официального визита российского лидера в Китай. Пэн Пай рассказал президенту, что родился в провинции Хунань и вернулся туда после обучения в Москве.
"Да, у нас говорят: где родился, там и пригодился. Это очень показательно", - отреагировал Путин.
В 2025 году Пэн Пай стал известен в китайском медиапространстве после публикации телеканалом RT его архивной фотографии с Путиным в пекинском парке Бэйхай. Фото было сделано во время первого госвизита Путина в КНР в качестве президента в июле 2000 года.
Пэн Пай вскоре отметит 38-летие, он родился 18 июня 1988 года в городе Юэян провинции Хунань. Получил степень магистра в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) в 2013 году, после этого вернулся в Китай и начал работать в родной провинции. Сейчас Пэн Пай занимает должность инженера муниципальной компании "Хунаньская строительная инвестиционная группа".
Перед текущим визитом Путина в Китай, когда уже стало известно, что российский лидер снова с ним встретится, Пан Пэй признался, что это было его мечтой и он сильно взволнован.
