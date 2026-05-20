12:11 20.05.2026 (обновлено: 12:13 20.05.2026)
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю

ВСУ за сутки потеряли до 100 военных в зоне действия "Юга"

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 100 военных и танк Leopard в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Противник потерял до 100 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, боевую бронированную машину "Казак", 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Южная" нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Краматорск, Малиновка, Николаевка, Ореховатка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьГерманияДружковкаКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
