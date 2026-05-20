Первый в этом году отбор на ИТ-гранты стартовал в Подмосковье

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первый в 2026 году отбор заявок на получение ИТ-грантов стартовал на портале "Госуслуг" Подмосковья, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

"Грантовая поддержка ИТ-отрасли Подмосковья играет ключевую роль в привлечении и удержании высококвалифицированных специалистов. Мы создаем условия, при которых компании могут уверенно инвестировать в инновации и цифровые проекты, укрепляя технологическое лидерство региона", – сказал замдиректора ГКУ МО "МОЦ ИКТ" Николай Булатов, его слова приводятся на официальном портале правительства Московской области.

Претендовать на получение субсидии могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и осуществляют основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19.