Более 90 участков дорог к туристическим местам отремонтируют в Подмосковье

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 90 участков региональных дорог и свыше 20 мостовых сооружений к туристическим местам Подмосковья отремонтируют в ходе ремонтного сезона 2026 года по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Ежегодно обновляя дороги и мосты к достопримечательностям Подмосковья, мы создаем двойную пользу: жители получают комфортные пути для ежедневных поездок, а туристы — легкий доступ к историческим и природным жемчужинам региона. В ходе текущего ремонта дорожники обновят порядка 340 километров покрытия на 87 участках дорог, капитально отремонтируют 23 моста и четыре дороги, которые ведут к популярным местам притяжения и достопримечательностям Подмосковья", – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

На данный момент специалисты "Мосавтодора" в ходе текущего ремонта обновили 6,3 километра покрытия на трех региональных дорогах. Это участок (2,8 километра) Осташковского шоссе в Мытищах между поселком Жостово и остановкой "Жостовский перекресток", ведущий к музею Жостовской фабрики декоративной росписи, музею народных промыслов "Жостовские подносы" и храму Покрова Пресвятой Богородицы, а также к смотровой площадке на берегу Жостовского карьера.

В Подольске 1,3 километра покрытия заменили на проспекте Ленина от улицы Карла Маркса до площади Ленина. Для любителей отдыха на природе работы (2,2 километра) провели на подъезде к деревне Михайловское в Рузском округе, где находится достопримечательность церковь Михаила Архангела.

В Зарайске капитально ремонтируют мост через реку Осетрик длиной 55 метров – он расположен на центральной дороге города, которая ведет к историческому центру, где расположен Зарайский Кремль, а в ходе текущего ремонта укладывают более 20 километров нового покрытия на Серебряно-Прудском шоссе, обеспечивающем подъезд к местным достопримечательностям.

В Коломне капитально отремонтируют Митяевский наплавной мост (80 метров), который обеспечивает проезд жителей к историческому центру Коломны.

Также в этом году капитально отремонтируют четыре дороги (общая протяженность 6,7 километра) в трех округах.