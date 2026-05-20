Для борьбы с борщевиком в Подмосковье будут использовать дроны

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специализированные агродроны будут использовать для обработки территорий от борщевика Сосновского в Можайском муниципальном округе Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа.

"Помимо ручного метода и применения наземного оборудования, подрядная организация использует специализированные агродроны. Их преимущество - в меньшей потребности в рабочих ресурсах: для управления достаточно всего двух человек", - рассказали в пресс-службе.

Агродроны позволяют проводить обработку участков со сложным рельефом, где затруднено передвижение специалистов с ранцевыми опрыскивателями.

"Для работы с техникой была подготовлена карта полетов, получено необходимое разрешение, а жители ближайших населенных пунктов проинформированы", - уточнили в администрации.

Запуск полетов для борьбы с борщевиком Сосновского запланирован после 25 мая.