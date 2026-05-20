14:21 20.05.2026
Для борьбы с борщевиком в Подмосковье будут использовать дроны

В Можайском муниципальном округе будут бороться с борщевиком с помощью дронов

Борщевик. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Можайском муниципальном округе для борьбы с борщевиком будут использовать специализированные агродроны.
  • Их преимущество заключается в меньшей потребности в рабочих ресурсах и возможности обработки участков со сложным рельефом.
  • Запуск полетов запланирован после 25 мая.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специализированные агродроны будут использовать для обработки территорий от борщевика Сосновского в Можайском муниципальном округе Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа.
"Помимо ручного метода и применения наземного оборудования, подрядная организация использует специализированные агродроны. Их преимущество - в меньшей потребности в рабочих ресурсах: для управления достаточно всего двух человек", - рассказали в пресс-службе.
Агродроны позволяют проводить обработку участков со сложным рельефом, где затруднено передвижение специалистов с ранцевыми опрыскивателями.
"Для работы с техникой была подготовлена карта полетов, получено необходимое разрешение, а жители ближайших населенных пунктов проинформированы", - уточнили в администрации.
Запуск полетов для борьбы с борщевиком Сосновского запланирован после 25 мая.
Борщевик Сосновского - это крупное многолетнее растение, способное достигать трех метров в высоту. Его сок содержит токсичные вещества, которые при попадании на кожу вызывают серьезные ожоги, особенно под воздействием солнечного света. Внесен в список сорных и опасных растений - "Черную книгу флоры Средней России".
