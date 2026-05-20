14:13 20.05.2026
Почти 1,9 миллиона онлайн-консультаций провели в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Почти 1,9 миллиона телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
На онлайн-приеме можно обсудить итоги диспансеризации, результаты анализов и исследований, закрыть больничный, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить корректировку лечения.
"Телемедицина упрощает получение целого ряда медицинских услуг, делает их доступнее и при этом экономит время пациента, поскольку ему не нужно добираться до поликлиники", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства подчеркнул, что в регионе с начала года врачи провели почти 1,9 миллиона онлайн-приемов.
Услуга доступна взрослым, беременным женщинам и детям. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "Добродел:Телемедицина", чат-бот Денис в мессенджере "Макс", региональный портал госуслуг "Здоровье", по телефону горячей линии 122.
 
