Почти 1,9 миллиона онлайн-консультаций провели в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Почти 1,9 миллиона телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На онлайн-приеме можно обсудить итоги диспансеризации, результаты анализов и исследований, закрыть больничный, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить корректировку лечения.

"Телемедицина упрощает получение целого ряда медицинских услуг, делает их доступнее и при этом экономит время пациента, поскольку ему не нужно добираться до поликлиники", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

