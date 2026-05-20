В Петербурге пресекли аферы с выплатами военным-контрактникам

12:57 20.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность аферистов, которые применяли различные схемы для хищения выплат военным-контрактникам.
  • Злоумышленники использовали коррупционные связи и фиктивные браки для получения денежных выплат, общий ущерб составил более 10 миллионов рублей.
  • Задержаны трое подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор схемы, им избраны меры пресечения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Полиция пресекла деятельность аферистов, применявших различные схемы для хищения выплат военным-контрактникам, в том числе и с использованием фиктивных браков, ущерб превысил 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
"Начиная с 2024 года злоумышленники, используя коррупционные связи в пунктах отбора на военную службу по контракту, районных администрациях и других учреждениях, подыскивали людей из социально неблагополучных слоев населения, а также тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В том числе — граждан, заведомо негодных к военной службе по состоянию здоровья", - сообщает пресс-служба.
По данным полиции, им предлагали заключить контракт с Минобороны. "Войдя в доверие к новоиспеченным контрактникам, участники группы фактически брали их под свой полный контроль: получали доступ к банковским картам. Впоследствии денежные средства, поступавшие на счета военных, обналичивались через ряд созданных злоумышленниками фирм-"однодневок" и присваивались себе", - отметили в пресс-службе ГУМВД.
Кроме того, полицией установлены факты заключения фиктивных браков с целью получения денежных выплат после гибели военнослужащих, а также оформления генеральных доверенностей на участников группы, позволяющих распоряжаться чужими деньгами.
В Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, в том числе в здании новгородской администрации, прошли обыски. "В ходе обысков изъяты 2,6 миллиона рублей, банковские карты и мобильные телефоны контрактников, травматический пистолет, мелкокалиберная винтовка с патронами, оргтехника и служебная документация, имеющая значение для расследования", - отметили в главке.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Общий ущерб составил более 10 миллионов рублей. Задержаны трое подозреваемых: двое мужчин 28 и 40 лет, а также 35-летний предполагаемый организатор схемы, им избраны меры пресечения, в том числе в виде ареста.
