В Петербурге пресекли аферы с выплатами военным-контрактникам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Полиция пресекла деятельность аферистов, применявших различные схемы для хищения выплат военным-контрактникам, в том числе и с использованием фиктивных браков, ущерб превысил 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

"Начиная с 2024 года злоумышленники, используя коррупционные связи в пунктах отбора на военную службу по контракту, районных администрациях и других учреждениях, подыскивали людей из социально неблагополучных слоев населения, а также тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В том числе — граждан, заведомо негодных к военной службе по состоянию здоровья", - сообщает пресс-служба

По данным полиции, им предлагали заключить контракт с Минобороны. "Войдя в доверие к новоиспеченным контрактникам, участники группы фактически брали их под свой полный контроль: получали доступ к банковским картам. Впоследствии денежные средства, поступавшие на счета военных, обналичивались через ряд созданных злоумышленниками фирм-"однодневок" и присваивались себе", - отметили в пресс-службе ГУМВД.

Кроме того, полицией установлены факты заключения фиктивных браков с целью получения денежных выплат после гибели военнослужащих, а также оформления генеральных доверенностей на участников группы, позволяющих распоряжаться чужими деньгами.

Петербурге , Ленинградской и Новгородской областях , в том числе в здании новгородской администрации, прошли обыски. "В ходе обысков изъяты 2,6 миллиона рублей, банковские карты и мобильные телефоны контрактников, травматический пистолет, мелкокалиберная винтовка с патронами, оргтехника и служебная документация, имеющая значение для расследования", - отметили в главке.