Эксперт рассказала, что придало визиту Путина в КНР особый характер - РИА Новости, 20.05.2026
16:39 20.05.2026 (обновлено: 16:43 20.05.2026)
© РИА Новости / POOL — Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнение китайским оркестром песни «Подмосковные вечера» во время церемонии встречи президента России Владимира Путина в Пекине придало визиту особый характер.
  • Выход за рамки стандартного протокола официального визита можно было заметить во внешних атрибутах приема: российского президента встречали залпами артиллерийского салюта и выстраиванием почетного караула.
  • Использование таких элементов подчеркивает стремление Пекина свести к минимуму любые формальные различия в статусе встреч российского и американского лидеров.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Исполнение китайским оркестром песни "Подмосковные вечера" во время церемонии встречи президента России Владимира Путина и российской делегации в Пекине придало визиту особый характер, сообщила РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.
Российский лидер накануне прибыл в Китай с официальным визитом. Церемония встречи президента РФ и российской делегации прошла в среду утром на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Путина и делегацию России поприветствовал председатель КНР Си Цзиньпин. После того, как прозвучали государственные гимны двух стран, оркестр сыграл мелодию песни "Подмосковные вечера".
"Дополнительным инструментом "мягкой силы" и знаком персонализированной дипломатии стало исполнение китайским оркестром песни "Подмосковные вечера" - это придало мероприятию особый характер", - отметила Баранова.
Она также обратила внимание, что выход за рамки стандартного протокола официального визита можно было заметить и во внешних атрибутах приема.
"Российского президента встречали в аэропорту и у Дома народных собраний залпами артиллерийского салюта и выстраиванием почетного караула. Традиционно эти элементы закреплены исключительно за государственными визитами", - указала Баранова.
Использование таких элементов, по словам эксперта, подчеркивает стремление Пекина свести к минимуму любые формальные различия в статусе встреч российского и американского лидеров.
Накануне в аэропорту Пекина была организована торжественная церемония встречи президента России, у трапа Путина поприветствовал глава МИД Китая. Министр иностранных дел и глава канцелярии комиссии ЦК КПК Китая по иностранный делам Ван И также является членом политбюро ЦК КПК и вторым самым узнаваемым политиком Китая после председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, в среду состоялась официальная церемония встречи президента РФ и российской делегации на площади Тяньаньмэнь в Пекине, после чего начались российско-китайские переговоры.
Президент США Дональд Трамп находился в Китае с государственным визитом 13-15 мая. В аэропорту Пекина его встречал вице-председатель КНР Хань Чжэн.
