Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

Эксперт рассказала, что придало визиту Путина в КНР особый характер

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Исполнение китайским оркестром песни "Подмосковные вечера" во время церемонии встречи президента России Владимира Путина и российской делегации в Пекине придало визиту особый характер, сообщила РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

Российский лидер накануне прибыл в Китай с официальным визитом. Церемония встречи президента РФ и российской делегации прошла в среду утром на площади Тяньаньмэнь в Пекине Путина и делегацию России поприветствовал председатель КНР Си Цзиньпин . После того, как прозвучали государственные гимны двух стран, оркестр сыграл мелодию песни "Подмосковные вечера".

"Дополнительным инструментом "мягкой силы" и знаком персонализированной дипломатии стало исполнение китайским оркестром песни "Подмосковные вечера" - это придало мероприятию особый характер", - отметила Баранова

Она также обратила внимание, что выход за рамки стандартного протокола официального визита можно было заметить и во внешних атрибутах приема.

"Российского президента встречали в аэропорту и у Дома народных собраний залпами артиллерийского салюта и выстраиванием почетного караула. Традиционно эти элементы закреплены исключительно за государственными визитами", - указала Баранова.

Использование таких элементов, по словам эксперта, подчеркивает стремление Пекина свести к минимуму любые формальные различия в статусе встреч российского и американского лидеров.