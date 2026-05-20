Песков оценил возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС
09:55 20.05.2026
Песков оценил возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае осенью теоретически возможна.
  • Путин подтвердил готовность принять участие в саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжене осенью.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа осенью на саммите АТЭС в Китае возможна, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность принять участие в саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжене осенью.
"Теоретически да. Теоретически там возможна встреча со всеми участниками этого саммита, саммиты для этого и проводятся", - сказал Песков в интервью "Известиям", отвечая на вопрос, возможна ли встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС осенью.
