Песков оценил возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа осенью на саммите АТЭС в Китае возможна, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность принять участие в саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжене осенью.