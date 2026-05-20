Путин рассказал о темах переговоров с Си Цзиньпином

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждались все ключевые направления взаимодействия России и Китая.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Что касается сегодняшних переговоров, то они прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере. Обстоятельно обсуждены все ключевые направления двустороннего взаимодействия", - сказал российский лидер в ходе заявлений по итогам российско-китайских переговоров.