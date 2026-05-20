В посольстве России оценили возможность переговоров с Норвегией по Арктике - РИА Новости, 20.05.2026
03:05 20.05.2026
В посольстве России оценили возможность переговоров с Норвегией по Арктике

Посольство РФ: с Осло сложно обсуждать даже техвопросы, а не только Арктику

© Фото : Посольство Российской Федерации в НорвегииЗдание посольства России в Норвегии
© Фото : Посольство Российской Федерации в Норвегии
Здание посольства России в Норвегии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Норвегии заявило, что в нынешних условиях сложно обсуждать даже технические вопросы с Осло.
  • В российской дипмиссии отметили, что обсуждение вопросов, касающихся поддержания стабильности в Арктике, представляется затруднительным из-за нацеленности "коллективного Запада" на нанесение России стратегического поражения.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Посольство России в Норвегии заявило РИА Новости, что с Осло сложно в нынешних ситуациях обсуждать даже технические вопросы, а не только Арктику.
"В условиях нацеленности "коллективного Запада" на нанесение России стратегического поражения представляется весьма затруднительным предметно обсуждать даже вопросы технического характера, не говоря уже о диалоге по вопросам поддержания стабильности в Арктике, имеющем стратегическое измерение", - сказали в российской дипмиссии.
Таким образом там прокомментировали сделанное ранее пресс-секретарем штаба ВС Норвегии Руне Хаарстадом заявление о том, что Россия и Норвегия проведут переговоры на уровне военных по поддержанию стабильности в Арктике. По его словам, у стран запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне.
