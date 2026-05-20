СМИ: в ЕС обсудят достоинства кандидатов на роль переговорщика с Россией

Среди обсуждаемых кандидатур — экс-премьер Италии Марио Драги и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Главы МИД ЕС на встрече на Кипре на следующей неделе обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что администрация президента США Дональда Трампа якобы уведомила европейцев, что не возражает против переговоров ЕС с Москвой параллельно с российско-американским диалогом.

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил газете, что Владимир Зеленский хотел бы видеть в этой роли "кого-то вроде Драги" или "сильного действующего лидера". По данным газеты, глава киевского режима, как ожидается, обсудит этот вопрос с лидерами Франции, Германии и Британии в конце этой недели.

По данным источников, на встрече главы МИД ЕС также обсудят "требования" Европы в рамках послевоенных отношений с Россией, красные линии в вопросе урегулирования украинского конфликта, а также предварительные условия для начала каких-либо дискуссий с Москвой.

Президент России Владимир Путин, отвечая 9 мая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Москвой и Брюсселем, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом Путин подчеркнул, что ЕС сам должен назначить этого человека.