СМИ: в ЕС обсудят достоинства кандидатов на роль переговорщика с Россией - РИА Новости, 20.05.2026
07:23 20.05.2026 (обновлено: 07:54 20.05.2026)
FT: главы МИД ЕС обсудят достоинства кандидатов на роль переговорщика с Россией

Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главы МИД ЕС на встрече на Кипре обсудят достоинства потенциальных кандидатов на роль переговорщика с Россией.
  • Среди обсуждаемых кандидатур — экс-премьер Италии Марио Драги и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Главы МИД ЕС на встрече на Кипре на следующей неделе обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, в качестве возможных кандидатов рассматриваются экс-премьер Италии Марио Драги и бывший канцлера Германии Ангелы Меркель.
«
"Министры иностранных дел обсудят достоинства потенциальных кандидатов на встрече ЕС на Кипре на следующей неделе", — говорится в публикации.
Собеседники издания утверждают, что администрация президента США Дональда Трампа якобы уведомила европейцев, что не возражает против переговоров ЕС с Москвой параллельно с российско-американским диалогом.
Неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил газете, что Владимир Зеленский хотел бы видеть в этой роли "кого-то вроде Драги" или "сильного действующего лидера". По данным газеты, глава киевского режима, как ожидается, обсудит этот вопрос с лидерами Франции, Германии и Британии в конце этой недели.
По данным источников, на встрече главы МИД ЕС также обсудят "требования" Европы в рамках послевоенных отношений с Россией, красные линии в вопросе урегулирования украинского конфликта, а также предварительные условия для начала каких-либо дискуссий с Москвой.
Президент России Владимир Путин, отвечая 9 мая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Москвой и Брюсселем, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом Путин подчеркнул, что ЕС сам должен назначить этого человека.
Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус отказался давать оценки по этому вопросу. Он также не стал озвучивать альтернативные кандидатуры возможных посредников. Одновременно Корнелиус заявил о готовности "евротройки" вместе с США вступить в переговоры с Россией.
