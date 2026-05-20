СМИ: в ЕС обсудят достоинства кандидатов на роль переговорщика с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Главы МИД ЕС на встрече на Кипре на следующей неделе обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, в качестве возможных кандидатов рассматриваются экс-премьер Италии Марио Драги и бывший канцлера Германии Ангелы Меркель.
"Министры иностранных дел обсудят достоинства потенциальных кандидатов на встрече ЕС на Кипре на следующей неделе", — говорится в публикации.
Собеседники издания утверждают, что администрация президента США Дональда Трампа якобы уведомила европейцев, что не возражает против переговоров ЕС с Москвой параллельно с российско-американским диалогом.
Неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил газете, что Владимир Зеленский хотел бы видеть в этой роли "кого-то вроде Драги" или "сильного действующего лидера". По данным газеты, глава киевского режима, как ожидается, обсудит этот вопрос с лидерами Франции, Германии и Британии в конце этой недели.
По данным источников, на встрече главы МИД ЕС также обсудят "требования" Европы в рамках послевоенных отношений с Россией, красные линии в вопросе урегулирования украинского конфликта, а также предварительные условия для начала каких-либо дискуссий с Москвой.
Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус отказался давать оценки по этому вопросу. Он также не стал озвучивать альтернативные кандидатуры возможных посредников. Одновременно Корнелиус заявил о готовности "евротройки" вместе с США вступить в переговоры с Россией.