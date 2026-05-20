Рейтинг@Mail.ru
Политик назвал Стубба неподходящим кандидатом в переговорщики с Россией - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 20.05.2026
Политик назвал Стубба неподходящим кандидатом в переговорщики с Россией

Мема назвал Стубба неподходящим кандидатом в переговорщики с РФ

© AP Photo / Hannah McKayАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© AP Photo / Hannah McKay
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема считает выбор президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика от ЕС с Россией безосновательным и оторванным от реальности.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выбор кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика от ЕС с Россией безоснователен и оторван от реальности, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Газета Politico ранее назвала кандидатов на роль переговорщика от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией. Среди них - экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В ЕС не будут обсуждать кандидатуру Каллас на роль переговорщика с Россией
18 мая, 14:28
"Выбор кандидатуры президента Стубба на роль переговорщика изданием Politico безоснователен, если не считать его публичности и фаворитизма круга друзей, в который он входит. Выбор не основан на заслугах и оторван от реальности", - сказал агентству политик.
Мема также назвал Стубба "самым экстремистским и атлантистски настроенным" президентом, который когда-либо был у Финляндии.
"Как он или такие люди, как (глава дипломатии ЕС Кая - ред.) Каллас, могут быть переговорщиками в одном из крупнейших кризисов между Европой и Россией со времен окончания Второй мировой войны?" - сказал политик.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
СМИ рассказали, что мешает ЕС выбрать переговорщика с Россией
18 мая, 09:01
 
В миреРоссияЕвропаФинляндияВладимир ПутинАнгела МеркельМарио ДрагиЕвросоюзPoliticoЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала