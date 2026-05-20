Политик назвал Стубба неподходящим кандидатом в переговорщики с Россией

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выбор кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика от ЕС с Россией безоснователен и оторван от реальности, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Выбор кандидатуры президента Стубба на роль переговорщика изданием Politico безоснователен, если не считать его публичности и фаворитизма круга друзей, в который он входит. Выбор не основан на заслугах и оторван от реальности", - сказал агентству политик.