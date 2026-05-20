Почему молодая голландская пара решилась на переезд в Россию

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Они могли бы строить успешную карьеру в одном из самых богатых городов Европы. Но вместо этого Ясинта и Марк из Нидерландов выбрали другой путь — переехали в Россию. Что заставило успешную молодую пару променять Амстердам на Тверскую область?

Как вегетарианка полюбила мясо

Ясинта (25 лет) и Марк (26 лет) Уолтерс родились и выросли в Хилверсюме, небольшом городе неподалеку от столицы Нидерландов. Ясинта строила карьеру в кибербезопасности, Марк учился на диетолога.

Когда они познакомились, между ними сразу разгорелись споры. Ясинта вспоминает : "Я была убеждена, что вегетарианство очень полезно для здоровья, а он был убежден в обратном".

Марк ездил к местным фермерам — покупал молоко, сыр и масло. Предложил Ясинте поехать вместе. "Мы наблюдали за пасущимися коровами и беседовали с фермером. Она действительно старалась обеспечить им хорошую жизнь. И я подумала: ух ты, так есть различия в мясе".

Они начали вместе ездить на закупки, печь хлеб дома, солить огурцы, квасить капусту. "Очень по-русски", — смеется девушка.

"Мы тратили много денег и еще больше времени на покупку этих продуктов, чтобы, по сути, платить людям за работу, которую я хотела бы делать сама", — рассказывает Ясинта. Так родилась идея: а почему бы завести собственную ферму?

Почему не в Голландии?

Мечта уперлась в суровую реальность. "Мы не могли построить ферму в Нидерландах, потому что никогда не смогли бы купить там землю. Один гектар стоит около 80 тысяч евро", — говорит Марк.

Но дело было не только в деньгах. "Мы начали замечать, что много времени фермеры тратят на борьбу с политикой. Раньше они могли пасти скот на землях, принадлежавших государству, теперь уже нет", — вспоминает Ясинта.

Марк приводит конкретный пример зеленой повестки: "Например, коровий навоз нельзя просто оставлять на земле. Вам придется инвестировать в дорогие сараи для снижения уровня азота и углекислого газа".

"У нас есть четкое видение того, чего мы хотим. А правительство продолжает навязывать свои правила", — резюмирует Ясинта. Пара пришла к выводу: если хотят осуществить свою мечту, им придется уехать из Европейского союза.

Маргарин вместо масла

История Марка с университетом стала последней каплей. Правительство Нидерландов активно продвигало переход с животных белков на растительные.

"Например, мне пришлось бы дать совет беременной женщине, чтобы она перестала есть сливочное масло. Начни есть маргарин и обезжиренное молоко. Я был с этим не согласен", — вспоминает Марк.

Марк пытался обсуждать подходы. Профессора даже дали ему возможность выступить на симпозиуме в университете. Полгода он готовил презентацию, пригласил фермеров. Но за несколько дней до мероприятия симпозиум отменили.

"Причина заключалась в том, что это противоречило их понятию о белковом переходе. Вместо обучения все начало превращаться в политику", — рассказывает Марк. И добавляет с горечью: "В Нидерландах действительно хорошие фермеры, но их уже никто не ценит".

Место, где мечта возможна

Пара решила: переезжают в Россию. Теперь активно учат русский. "Любой язык сложен, но здесь есть то, что мой учитель называет русской магией: можно изменить порядок слов в любом предложении", — смеется Ясинта.

"Когда мы приехали в Россию и рассказали людям, что хотим заниматься фермерством, все были рады. Мы чувствовали, что здесь это ценят", — говорит Марк.

Ясинта ожидала культурного шока, но его не случилось: "Когда я приехала сюда, я увидела, что эта страна похожа на любую другую европейскую страну".

Единственное, что удивило пару, — разница в менталитете. "Нидерландцы очень охотно высказывают свое мнение обо всем. Я думаю, русские не делают это так часто", — отмечает Ясинта.

Объездили пол-России в поисках "рая"

Пара объездила пол-России в поисках подходящего места: Архангельск, Вологду, Адыгею. Их водили на экскурсии по фермам. "Это было чудесно. Это именно то, чего мы хотели", — улыбается Ясинта.

В итоге выбрали Тверскую область. "Мы хотим вырастить детей в России. Мы хотим наслаждаться тихой, мирной жизнью, чтобы наши дети росли в хороших условиях", — говорит девушка.