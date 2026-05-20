12:39 20.05.2026
Нижегородский пенсионер потерял более 16,7 миллиона рублей из-за мошенников

Полицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восьмидесятидвухлетний житель Нижнего Новгорода потерял более 16,7 миллиона рублей из-за мошенников.
  • Пенсионер находился под постоянным телефонным воздействием аферистов на протяжении двух недель и передавал деньги, думая, что помогает сотрудникам ФСБ.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Восьмидесятидвухлетний житель Нижнего Новгорода отдал более 16,7 миллиона рублей мошенникам, думая, что помогает сотрудникам ФСБ, сообщило МВД региона.
"Сообщение о крупном мошенничестве поступило в отдел полиции № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду от 82-летнего местного жителя Канавинского района, который находился в полной уверенности, что помогает сотрудникам ФСБ", - говорится в сообщении.
Пожилой мужчина рассказал в полиции, что в середине апреля ему позвонили якобы из правоохранительных органов и под предлогом проверки сбережений на предмет финансирования недружественной страны стали склонять его к участию в "совместной операции". Пенсионер находился под постоянным телефонным воздействием мошенников на протяжении двух недель.
"Следуя указаниям злоумышленников, пожилой нижегородец передал им хранившиеся дома 510 тысяч рублей, а затем 10 раз обналичил свои счета в различных банках города. Общую сумму в размере 16 743 285 рублей потерпевший четырежды передавал, предположительно, одному и тому же мужчине, который приезжал по указанным "силовиками" адресам. Для передачи денег использовался условный пароль "солнце-планета"", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Сотрудники полиции ищут причастных к совершению преступления и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ПроисшествияНижний НовгородРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
