Эксперт назвала одну из главных причин детского ожирения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генетическая мутация является одной из главных причин развития детского ожирения, сообщила директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.
- Существуют моногенные и полигенные заболевания, которые приводят к детскому ожирению, в том числе морбидному.
- При появлении у ребенка избыточного веса в первый-второй год жизни родителям стоит обратиться к эндокринологу.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Генетическая мутация является одной из главных причин развития детского ожирения, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.
"Существует целая серия моногенных заболеваний, где, например, генетическая мутация является прямой причиной развития детского ожирения, в том числе морбидного, то есть когда ребенок весит 150-170 килограмм. Это тяжелое ожирение, начинающееся с раннего возраста. Есть серия заболеваний, которые сопровождаются нарушениями в целой серии генов. Это полигенные заболевания, которые приводят к ожирению", - сказала Мокрышева журналистам.
Она отметила, что при появлении у ребенка избыточного веса в первый-второй год жизни родителям стоит обратиться к эндокринологу, обследовать его, проанализировать показатели, пищевые привычки, режим физической активности.