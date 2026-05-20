Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал открывать новые горизонты развития отношений с Россией - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 20.05.2026 (обновлено: 10:17 20.05.2026)
Си Цзиньпин призвал открывать новые горизонты развития отношений с Россией

Си Цзиньпин призвал открывать новые горизонты развития отношений РФ и Китая

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкРоссийско-китайские переговоры в Доме народных собраний в Пекине
Российско-китайские переговоры в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Российско-китайские переговоры в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин призвал открывать новые горизонты в развитии отношений с Россией.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным по итогам переговоров в Пекине призвал открывать новые горизонты в развитии отношений двух стран.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР.
"Важно продолжать начатое и открывать новые горизонты и дальше твердо поддерживать вопросы, затрагивающие ключевые интересы и заботы друг друга, поддерживать плотный стратегический диалог и контакт", - сказал Си Цзиньпин.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Путин рассказал о партнерстве в сфере важных элементов и металлов с Китаем
10:10
 
РоссияКитайСи ЦзиньпинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала