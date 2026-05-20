Си Цзиньпин призвал открывать новые горизонты развития отношений с Россией

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным по итогам переговоров в Пекине призвал открывать новые горизонты в развитии отношений двух стран.
"Важно продолжать начатое и открывать новые горизонты и дальше твердо поддерживать вопросы, затрагивающие ключевые интересы и заботы друг друга, поддерживать плотный стратегический диалог и контакт", - сказал Си Цзиньпин.