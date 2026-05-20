Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений - РИА Новости, 20.05.2026
09:27 20.05.2026 (обновлено: 09:45 20.05.2026)
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений

  • Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений.
  • Лидеры подписали заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества России и Китая.
  • Заявление включает 47 страниц и определяет магистральные пути развития всего комплекса многоплановых связей России и Китая.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания двусторонних документов состоялась после переговоров Путина и Си Цзиньпина в Доме народных собраний.
Лидеры по итогам встречи подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества России и Китая.
Как отметил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, это весьма массивный программный документ, включающий 47 страниц. В совместном заявлении определены магистральные пути развития всего комплекса многоплановых связей России и Китая, обозначено общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия Москвы и Пекина в мировых делах.
