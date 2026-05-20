Отношения России и Китая вносят в мир предсказуемость, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Отношения России и Китая, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве, вносят в хаотичный мир предсказуемость и стабильность, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.