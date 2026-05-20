Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и Китая вносят в мир предсказуемость, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 20.05.2026
Отношения России и Китая вносят в мир предсказуемость, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: отношения РФ и Китая вносят в хаотичный мир предсказуемость

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая вносят в мир предсказуемость и стабильность.
  • Отношения между РФ и КНР основаны на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве.
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Отношения России и Китая, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве, вносят в хаотичный мир предсказуемость и стабильность, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.
"Парадигма выстраивания межгосударственных отношений (РФ и КНР- ред.) нового типа, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, постоянно вносит ценную стабильность и предсказуемость в хаотичный мир", - заявил Си Цзиньпин.
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Си Цзиньпин призвал построить справедливую систему глобального управления
06:55
 
РоссияКитайПекинСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала