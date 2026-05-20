Си Цзиньпин высказался о двухсторонних отношениях России и Китая

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР вместе определяют вектор развития двусторонних отношений на основе уважения и взаимовыгодности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путином.
"На протяжении стольких лет мы совместно определяем развитие китайско-российских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на основе взаимного уважения, справедливости и взаимной выгоды", - сказал он.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.