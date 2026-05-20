Си Цзиньпин высказался о двухсторонних отношениях России и Китая
06:36 20.05.2026 (обновлено: 06:40 20.05.2026)
Си Цзиньпин высказался о двухсторонних отношениях России и Китая

Си Цзиньпин: РФ и КНР вместе определяют вектор развития отношений

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото
  • Си Цзиньпин заявил, что РФ и КНР вместе определяют вектор развития двусторонних отношений на основе уважения и взаимовыгодности.
  • Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР вместе определяют вектор развития двусторонних отношений на основе уважения и взаимовыгодности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путином.
"На протяжении стольких лет мы совместно определяем развитие китайско-российских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на основе взаимного уважения, справедливости и взаимной выгоды", - сказал он.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.
Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень, заявил Путин
