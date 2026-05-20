Россия и Китай оценили уровень двусторонних отношений

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и продолжают поступательно развиваться, следует из совместного заявления РФ и КНР.
"Модель отношений стала основой современных российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, которые благодаря неустанным усилиям Сторон достигли наивысшего за всю историю уровня и продолжают поступательно развиваться, демонстрируя зрелость, самодостаточность и неподверженность какому-либо внешнему влиянию", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.