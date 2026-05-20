Калининградка при разводе узнала, что 25 лет не была замужем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Калининградской области при разводе узнала, что 25 лет не была замужем из-за ошибки в загсе.
- Выяснилось, что свидетельство о браке было выдано другим людям, а записи акта о заключении брака в загсе не нашлось.
- Дело дошло до Верховного суда, дата рассмотрения пока неизвестна.
КАЛИНИНГРАД, 20 мая — РИА Новости. Жительница Калининградской области при разводе узнала, что 25 лет не была замужем из-за ошибки, допущенной в загсе, рассказала РИА Новости ее адвокат.
«
"Она была официально в браке, все имущество было приобретено на имя супруга. Был рожден ребенок, было свидетельство о рождении, там указаны мать, отец. Она решила расторгнуть брак через 25 лет и поделить имущество, но выяснилось, что она и не в браке", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, все 25 лет свидетельство о браке было у супруга, поэтому к иску женщина смогла приложить только копию. В суде потребовался оригинал документа, но в загсе не нашли записи акта о заключении брака.
"Свидетельство с теми же серией и номером, которые были указаны в копии, оказалось выдано другим людям. Скорее всего, данные перепутали при оформлении. А муж, естественно, этим воспользовался и также сообщил, что якобы они никогда в браке не были", — добавила адвокат.
Она отметила, что все это долго тянулось. В результате дело дошло до Верховного суда, но дата рассмотрения пока неизвестна.
Стал известен возраст самой взрослой невесты в Москве в 2025 году
23 сентября 2025, 10:21