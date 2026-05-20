Калининградка при разводе узнала, что 25 лет не была замужем

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница Калининградской области при разводе узнала, что 25 лет не была замужем из-за ошибки в загсе.

Выяснилось, что свидетельство о браке было выдано другим людям, а записи акта о заключении брака в загсе не нашлось.

Дело дошло до Верховного суда, дата рассмотрения пока неизвестна.

КАЛИНИНГРАД, 20 мая — РИА Новости. Жительница Калининградской области при разводе узнала, что 25 лет не была замужем из-за ошибки, допущенной в загсе, рассказала РИА Новости ее адвокат.

« "Она была официально в браке, все имущество было приобретено на имя супруга. Был рожден ребенок, было свидетельство о рождении, там указаны мать, отец. Она решила расторгнуть брак через 25 лет и поделить имущество, но выяснилось, что она и не в браке", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, все 25 лет свидетельство о браке было у супруга, поэтому к иску женщина смогла приложить только копию. В суде потребовался оригинал документа, но в загсе не нашли записи акта о заключении брака.

"Свидетельство с теми же серией и номером, которые были указаны в копии, оказалось выдано другим людям. Скорее всего, данные перепутали при оформлении. А муж, естественно, этим воспользовался и также сообщил, что якобы они никогда в браке не были", — добавила адвокат.