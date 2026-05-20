Россиян предупредили о фейковых Telegram-каналах с оповещениями о БПЛА - РИА Новости, 20.05.2026
04:56 20.05.2026
Россиян предупредили о фейковых Telegram-каналах с оповещениями о БПЛА

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Злоумышленники начали отправлять через открытые домовые чаты ссылки на фейковые Telegram-каналы с якобы оповещениями о беспилотных атаках, рассказали РИА Новости эксперты департамента защиты от цифровых рисков компании-разработчика F6.
"Фиксируется распространение через открытые домовые и районные чаты ссылок на сомнительные Telegram-каналы с оповещениями об атаках. Ссылки распространяются от имени участников чата – якобы "соседей"… Однако на самом деле аккаунты, от которых распространяют ссылки на такие каналы – фейковые", - рассказали эксперты.
Они отметили, что злоумышленники под видом "соседей" вступают в открытые чаты, пользуясь доступными в интернете ссылками-приглашениями, после чего могут находиться в чате в "спящем" режиме. В это время профиль наполняют фотографиями и создают видимость "живого" аккаунта, для того, чтобы повысить доверие к нему.
Такие сомнительные Telegram-каналы часто содержат в названии слова "Радар" и "Москва", на аватарках некоторых - используется официальная символика столицы. Внешне они напоминают типичные каналы в мессенджерах, созданные для оповещения о беспилотных и ракетных атаках. Но они могут использоваться как для угона аккаунтов и мошеннических атак, так и для распространения дезинформации.
Так, например, в одном из исследованных специалистами F6 Telegram-каналов каждое сообщение сопровождается предложением воспользоваться Telegram-ботом.
"Подключаясь к любому Telegram-боту, пользователь дает владельцу доступ к данным о своем аккаунте, а впоследствии такой бот под видом уже "знакомого" сервиса может прислать фишинговую ссылку или вредоносный файл, при открытии которого устройство пользователя может быть заражено", - предупредили эксперты.
Специалисты рекомендуют пользователям не подписываться на каналы с оповещениями по ссылкам из непроверенных источников, а модераторам домовых, районных и других территориальных чатов – отключить возможность добавления пользователей по общедоступной ссылке-приглашению.
