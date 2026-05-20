Россия и Китай считают опасным возвращение к "закону джунглей"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай указали на опасность фрагментации международного сообщества и возвращения к "закону джунглей", следует из совместной декларации РФ и КНР.
"Повестка мира и развития во всем мире сталкивается с новыми рисками и вызовами, существует опасность фрагментации международного сообщества и возвращения к "закону джунглей", - говорится в документе.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.