США заявили о первом за почти 70 лет обвинении против руководства Кубы

ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил в среду, что обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро стали первым подобным случаем в отношении высшего руководства Кубы за почти 70 лет.
"Впервые за почти 70 лет высокопоставленный представитель кубинского режима обвинен в этой стране", - сказал Бланш.