Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин завершили общение за чаем - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 20.05.2026 (обновлено: 17:52 20.05.2026)
Путин и Си Цзиньпин завершили общение за чаем

Путин и Си Цзиньпин завершили общение за чаем, оно длилось около 1,5 часа

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили общение за чаем.
  • Беседа длилась около 1,5 часа и была посвящена актуальным международным вопросам.
  • Встреча прошла в узком кругу, на нее были приглашены по четыре члена делегации с каждой стороны.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили общение за чаем, оно длилось около 1,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.
Путин и Си Цзиньпин после официальных переговоров встретились в неформальной обстановке, чтобы за чаем обсудить актуальные международные вопросы. Беседа длилась около 1,5 часа, она проходила в Доме народных собраний КНР.
Такие чаепития Путина с председателем КНР в ходе визитов в Китай уже стали традицией. Нынешняя беседа вновь проходила в узком кругу, на нее были приглашены лишь по четыре члена делегации с каждой стороны. Во встрече с российской стороны участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Моргулов.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Почетный караул и залп из пушек: как прошел визит Путина в Китай
Вчера, 10:46
 
Си ЦзиньпинКитайРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала