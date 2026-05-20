Путин и Си Цзиньпин завершили общение за чаем

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили общение за чаем, оно длилось около 1,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.
Путин и Си Цзиньпин после официальных переговоров встретились в неформальной обстановке, чтобы за чаем обсудить актуальные международные вопросы. Беседа длилась около 1,5 часа, она проходила в Доме народных собраний КНР.
Такие чаепития Путина с председателем КНР в ходе визитов в Китай уже стали традицией. Нынешняя беседа вновь проходила в узком кругу, на нее были приглашены лишь по четыре члена делегации с каждой стороны. Во встрече с российской стороны участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Моргулов.