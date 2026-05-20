Провизор рассказала о правилах приема обезболивающих

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Обезболивающие следует пить не более пяти дней подряд, если за это время лекарство не помогло, то идти к врачу, рассказала провизор аптеки "Столички" Эльвира Рыбина-Кузнецова.

"Принимать обезболивающие рекомендуется во время или после еды, запивая достаточным количеством чистой воды. Одно из главных правил: их можно пить не более пяти дней подряд. Если боль не проходит за это время - это сигнал, что надо к врачу, а не искать другую пачку таблеток", - пояснила Рыбина-Кузнецова в беседе с интернет-изданием "Лента.ру"

По словам специалиста, неправильный или длительный прием может негативно воздействовать на слизистую желудка, провоцировать повышение кислотности, несварение и многие другие проблемы. Провизор отметила, что следует обращать внимание на форму выпуска препаратов. Растворимые порошки и шипучие таблетки действуют быстрее, чем таблетки и капсулы, а суспензии хорошо подходят детям.