Рейтинг@Mail.ru
Провизор рассказала о правилах приема обезболивающих - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 20.05.2026
Провизор рассказала о правилах приема обезболивающих

Рыбина-Кузнецова: принимать обезболивающие можно не более 5 дней подряд

© iStock.com / Artem StepanovТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© iStock.com / Artem Stepanov
Таблетки . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обезболивающие следует пить не более пяти дней подряд, рассказала провизор аптеки "Столички" Эльвира Рыбина-Кузнецова.
  • При неправильном или длительном приеме обезболивающих могут возникнуть проблемы со слизистой желудка, повышением кислотности и несварением.
  • Обезболивающие только снимают симптомы, но не лечат причину боли, поэтому их применение должно быть под контролем специалиста.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Обезболивающие следует пить не более пяти дней подряд, если за это время лекарство не помогло, то идти к врачу, рассказала провизор аптеки "Столички" Эльвира Рыбина-Кузнецова.
"Принимать обезболивающие рекомендуется во время или после еды, запивая достаточным количеством чистой воды. Одно из главных правил: их можно пить не более пяти дней подряд. Если боль не проходит за это время - это сигнал, что надо к врачу, а не искать другую пачку таблеток", - пояснила Рыбина-Кузнецова в беседе с интернет-изданием "Лента.ру".
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Провизор рассказала, как правильно подобрать обезболивающее
15 мая, 11:05
По словам специалиста, неправильный или длительный прием может негативно воздействовать на слизистую желудка, провоцировать повышение кислотности, несварение и многие другие проблемы. Провизор отметила, что следует обращать внимание на форму выпуска препаратов. Растворимые порошки и шипучие таблетки действуют быстрее, чем таблетки и капсулы, а суспензии хорошо подходят детям.
"Важно понимать, что любые обезболивающие лишь снимают неприятный симптом, но не влияют на причину боли. Поэтому применять их нужно под контролем специалиста, который поможет подобрать правильный препарат. Если же боль возвращается после окончания приема препарата или становится хронической, надо обязательно обратиться к врачу", - предостерегла Рыбина-Кузнецова.
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Расходы на покупку лекарств пора включить в ДМС, считают эксперты
11 сентября 2025, 04:10
 
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала