Провизор рассказала о правилах приема обезболивающих

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Обезболивающие следует пить не более пяти дней подряд, если за это время лекарство не помогло, то идти к врачу, рассказала провизор аптеки "Столички" Эльвира Рыбина-Кузнецова.
"Принимать обезболивающие рекомендуется во время или после еды, запивая достаточным количеством чистой воды. Одно из главных правил: их можно пить не более пяти дней подряд. Если боль не проходит за это время - это сигнал, что надо к врачу, а не искать другую пачку таблеток", - пояснила Рыбина-Кузнецова в беседе с интернет-изданием "Лента.ру".
По словам специалиста, неправильный или длительный прием может негативно воздействовать на слизистую желудка, провоцировать повышение кислотности, несварение и многие другие проблемы. Провизор отметила, что следует обращать внимание на форму выпуска препаратов. Растворимые порошки и шипучие таблетки действуют быстрее, чем таблетки и капсулы, а суспензии хорошо подходят детям.
"Важно понимать, что любые обезболивающие лишь снимают неприятный симптом, но не влияют на причину боли. Поэтому применять их нужно под контролем специалиста, который поможет подобрать правильный препарат. Если же боль возвращается после окончания приема препарата или становится хронической, надо обязательно обратиться к врачу", - предостерегла Рыбина-Кузнецова.
